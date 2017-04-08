Алексей Сорокин: "Возможно, не будем использовать верхние ряды в Сочи на Кубке конфедераций"

Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что вопрос эксплуатации верхних ярусов трибун за воротами на стадионе "Фишт" в Сочи решается, нет уверенности в том, что они будут использованы на Кубке конфедераций-2017, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– В Сочи было много критики в адрес временных трибун за воротами. Будут ли они использованы в финале Кубка России?

– Речь не о временных трибунах, а только о самых верхних рядах. Вот по ним ясности пока нет. Возможно, их мы использовать не будем. Запас вместимости арены позволяет это сделать. Я говорю о Кубке конфедераций. Кубок России – это вопрос к РФС, не ко мне.