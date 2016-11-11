Алексей Сорокин: "Стадион в Санкт-Петербурге? Главная новость: стройка идет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что сейчас ведутся работы по устранению проблем на стадионе в Санкт-Петербурге. Ранее ФИФА подтвердила наличие проблем с вибрацией поля.

– Какие новости по стройке стадиона в Санкт-Петербурге?

– Главная новость: стройка идет. (улыбается)

– Что насчет вибрации поля, которую там обнаружили?

– Идут мероприятия по устранению. Проблема генподрядчику известна, конкретный план, как ее устранить, есть. Поле после укрепления закатят обратно, проведут замеры, потом решат, нужны ли дополнительные мероприятия, или все в порядке. Очень правильно, что за основу берутся показатели газона на "Петровском", где он абсолютно стабилен. Время есть. Всем понятно, что строительная готовность – это декабрь, потом будет еще техническое оснащение арены, приведение ее в футбольный режим. Времени еще хватает. (Михаил ГОНЧАРОВ)