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Алексей Сорокин: "Стадион в Санкт-Петербурге? Главная новость: стройка идет"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что сейчас ведутся работы по устранению проблем на стадионе в Санкт-Петербурге. Ранее ФИФА подтвердила наличие проблем с вибрацией поля.

 
У стадиона на Крестовском острове очередные проблемы."Поле на Крестовском - батут за 40 миллиардов"

– Какие новости по стройке стадиона в Санкт-Петербурге?

– Главная новость: стройка идет. (улыбается)

– Что насчет вибрации поля, которую там обнаружили?

– Идут мероприятия по устранению. Проблема генподрядчику известна, конкретный план, как ее устранить, есть. Поле после укрепления закатят обратно, проведут замеры, потом решат, нужны ли дополнительные мероприятия, или все в порядке. Очень правильно, что за основу берутся показатели газона на "Петровском", где он абсолютно стабилен. Время есть. Всем понятно, что строительная готовность – это декабрь, потом будет еще техническое оснащение арены, приведение ее в футбольный режим. Времени еще хватает. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MrSNik

ЦСКА свой ТЦ мучил 9лет..

21:17

NF

Стройка уже 10 лет идет. Главная новость будет тогда, когда она закончится. Или когда обеспечат посадку на зону с конфискацией тем, из кого эта стройка 10 лет идет...

21:00

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