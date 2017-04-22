Алексей Сорокин: "Претензий к зоне для игроков на стадионе "Санкт-Петербург" нет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что недоработки на стадионе "Санкт-Петербург" не критичны. По его словам, претензий к помещениям и зоне для игроков нет.

– Вчера появилось сообщение о недовольстве топ-менеджемента "Зенита" рядом помещений на стадионе. В том числе в зонах для игроков. У оргкомитета есть к ней претензии?

– У нас претензий к зоне для игроков нет. Есть некоторые недоработки, но они не критичны. К тому же требования для проведения матчей премьер-лиги отличны от требований для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира. Глобальных претензий нет ни по размерам, ни по чему-либо еще. Слова других людей я комментировать не могу. Сегодня я был в ложе, и там все красиво. (Артем РЯБОВОЛ)