Алексей Сорокин: "Предпосылок к замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" нет"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что предпосылок к замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" нет. По его словам, четыре матча Кубка конфедераций поле точно выдержит.

- У нас будут хорошие поля, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - В Сочи поле прекрасное, в Казани - тоже. В Питере, мы уверены, поле выправится. Мы говорили, что оно молодое. К матчу "Зенита" с "Уралом" поднялась скороспелая трава, сейчас будет следующий этап роста травы. Поэтому все поля будут достойные. И мы, и консультанты ФИФА следим за этим, очень много инспекций проводится, идет каждодневная работа. Пока предпосылок к замене поля в Санкт-Петербурге нет.

В истории бывали экстренные замены газонов. Иногда это делалось за один день. Так что нам два-три дня будет достаточно. Но мы не хотим это даже обсуждать. В Санкт-Петербурге пройдут всего четыре матча во время Кубка конфедераций. Так что четыре матча за две недели газон выдержит.