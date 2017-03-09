Алексей Сорокин: "Правительство России прилагает огромные усилия для организации Кубка конфедераций"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что правительство России и оргкомитеты Кубка конфедераций предпринимают огромные усилия для того, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

- С одной стороны, сто дней это мало. С другой, это длительный срок. В целом, все города - Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань - находятся в высокой степени готовности, - сказал Сорокин. - Все города обладают огромным опытом проведения крупных спортивных состязаний. Поэтому надеюсь, что нам будет легко организовать матчи Кубка конфедераций во всех четырех городах. Сделаем все, чтобы он был запоминающимся.

- Вы согласны с тем, что пишут западные СМИ?

- Хороший вопрос. Я хотел бы, чтобы вы сами, иностранные журналисты выступали судьями в этом вопросе. Не секрет, что многие материалы далеки от истины или же содержат предвзятые факты. Но мы стараемся организовать все так, чтобы все стереотипы не были подкреплены ничем, чтобы все инсинуации были развеяны. Хотим, чтобы оба турнира стали праздником для всех футбольных болельщиков. (Гоша ЧЕРНОВ)