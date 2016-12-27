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Алексей Сорокин: "Надеемся, до Нового года стадион на Крестовском острове сдадут"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию на этой неделе. Ранее генподрядчик заявлял, что подписание акта о сдаче арены в эксплуатацию ожидается 26 декабря.

– Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился – до Нового года, надеемся, сдадут, – цитирует ТАСС Сорокина. – Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3910548

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КОММЕНТАРИИ (1)
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YurovTheBest

так отчитались же уже, что акт подписан

16:52

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