Алексей Сорокин: "Надеемся, до Нового года стадион на Крестовском острове сдадут"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет сдан в эксплуатацию на этой неделе. Ранее генподрядчик заявлял, что подписание акта о сдаче арены в эксплуатацию ожидается 26 декабря.

– Обещали стадион сдать в 2016 году, а он еще не закончился – до Нового года, надеемся, сдадут, – цитирует ТАСС Сорокина. – Время еще есть, поэтому ждем, но в любом случае стадионы в Петербурге и Сочи надо будет приводить в полностью оснащенное состояние. Поэтому еще какое-то время займут пусконаладка и адаптация к требованиям ФИФА. Тестовые матчи в Сочи и в Петербурге запланированы на 28 марта и начало апреля соответственно.