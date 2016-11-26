Алексей Сорокин: "На Кубок конфедераций-2017 подано 153 000 волонтерских заявок"

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин сообщил, что на сегодняшний день на Кубок конфедераций-2017 подано 153 000 волонтерских заявок, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– В понедельник волонтерские центры России зафиксировали 150-тысячную заявку, ее подала Нина Краснова из Москвы, – сказал Сорокин. – На сегодняшний день мы перешли отметку в 153 000 заявок. Это, возможно, самое успешное волонтерское движение в истории ФИФА. Для Кубка конфедераций-2017 потребуется около 5500 волонтеров плюс резерв в 40 процентов.