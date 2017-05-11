Алексей Сорокин: "Матчи Кубка конфедераций в любом случае состоятся на стадионе "Санкт-Петербург"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что матчи Кубка конфедераций-2017 однозначно пройдут на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее в СМИ появилась информация, что игра 29-го тура чемпионата России "Зенит"- "Краснодар" может быть перенесена с арены на Крестовском острове на "Петровский" из-за плохого качества газона. Встреча должна была стать третьей тестовой в преддверии Кубка конфедераций.

- Матчи Кубка конфедераций состоятся на стадионе "Санкт-Петербург" абсолютно в любом случае, - цитирует ТАСС Сорокина.

"Санкт-Петербург" примет три игры группового турнира Кубка конфедераций и финал. Ранее на нем состоялось два официальных поединка: "Зенит" - "Урал" (2:0) и "Зенит" - "Терек" (0:1).