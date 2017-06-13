Алексей Сорокин: "Мало кто верил в реализацию нашей инициативы о бесплатном проезде на матчи Кубка конфедераций"

Генеральный директор оргкомитета "Россия–2018" Алексей Сорокин отметил, что все очень позитивно воспринимают инициативу по поводу бесплатного проезда болельщиков на матчи Кубка конфедераций–2017. Он также добавил, что мало кто верил в реализацию этой инициативы.

– Как ФИФА реагирует на российскую инициативу по поводу бесплатного проезда болельщиков на матчи Кубка конфедераций-2017? – вопрос Сорокину.

– Мало кто верил в реализацию наших гарантий, и мы благодарны руководству Российской Федерации и Минтранса, что сейчас это обрело конкретные параметры. Технические гарантии очень сложные. Теперь все крайне позитивно воспринимают эту инициативу, дают болельщикам возможности планировать свой путь. На чемпионате мира болельщиков будет больше, и здесь только позитивные отклики.

– По Олимпийской хартии журналисты – члены олимпийской семьи. Это те, кто получил аккредитацию?

– Что ни предложи – найдутся недовольные. Мы это допускали. Это дополнение к обычному регулярному расписанию. Все сервисы для СМИ будут оказаны и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира в России. Никто не будет ущемлен в правах. Есть департамент ФИФА и оргкомитета, и мы даем всю информацию. Сегодня на стадионе "Открытие Арена" действуют бесплатные гольфкары.

– Бесплатные билеты будут только на дополнительные поезда?

– Они бесплатные только для зрителей. Внутри городов они бесплатные в день матча при предъявлении билета на игру и карты болельщика. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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