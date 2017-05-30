Алексей Сорокин: "История про рабочих из КНДР на новой арене в Петербурге - неправда"

Гендиректор "Оргкомитета-2018" Алексей Сорокин отметил, что во время Кубка конфедераций на новой арене в Петербурге будет идеальный газон. Также руководитель добавил, что при строительстве стадиона рабочие содержались в нормальных условиях.

- Что касается поля на новом стадионе, то оно было посажено в прошлом году, но затем содержалось не в надлежащих условиях, - цитирует Сорокина globoesporte.globo.com. - Мы приняли решение заменить его на газон, который рос в течение четырех последних лет. Все стороны, включая ФИФА, согласились на это. Сейчас укладывают новый газон. Все происходит очень аккуратно с использованием правильной технологии. К первой игре и после нее вы будете видеть идеальный газон.

- Была информация о том, что рабочие из КНДР на стройке арены в Петербурге содержались в ужасных условиях. Что скажите на это?

- Это очень странная история. У нас было несколько проверок на стадионе. Ни от кого мы не получали каких-либо указаний относительно условий работы. Конечно, инспекции не различали северокорейских рабочих от других. Короче говоря, мы не получали никаких намеков по поводу этого вопроса. Что касается именно северокорейских рабочих, есть правительственные соглашение между странами на этот счет. Мы не замечали никаких нарушений при найме этих рабочих. Мы неоднократно спрашивали город про условия труда и напоминали про проверки. Поэтому могу сказать, что условия там были удовлетворительны для всех людей, работавших на объекте. Для нас вся эта история попросту не является правдой.

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