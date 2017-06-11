Алексей Сорокин: "Газон стадиона "Санкт-Петербург" полностью готов к Кубку конфедераций"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что газон стадиона "Санкт-Петербург" готов к проведению матчей Кубка конфедераций. Первый матч турнира пройдет здесь 17 июня. В поединке встретятся Россия и Новая Зеландия. Также на этой арене пройдут матчи Камерун - Австралия (22 июня), Новая Зеландия - Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля).

- Газон полностью готов, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Газон хороший. За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и "Зенита". Он показывает отличную динамику и хорошеет на глазах. Бывает, что трава не очень хорошо воспринимает прошивку. В нашем случае все в полном порядке.

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