Алексей Сорокин: "Фундаментальных проблем перед Кубком конфедераций-2017 нет"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что фундаментальных проблем в преддверии Кубка конфедераций-2017 нет. Он также добавил, что не сомневался в том, что ФИФА достигнет договоренности с российскими телеканалами. Ранее стало известно, что все игры турнира будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

- Никаких фундаментальных проблем нет, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Есть нормальный рабочий процесс, операционный процесс. Никаких крупных сюжетов мы не ожидаем.

Трансляции матчей? Думаю, все рады, что эта эпопея, наконец, закончилась, и стороны пришли к соглашению. У нас с самого начала не было сомнений в том, что договоренности удастся достичь. Вопрос был в условиях, на которых это произойдет.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).