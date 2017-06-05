Алексей Сорокин: "Билеты на Кубок конфедераций всегда продаются неравномерно"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул в интервью "Известиям", что все объекты Кубка конфедераций находятся в высокой степени готовности. Турнир пройдет в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матч открытия состоится 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

– Как вы оцениваете готовность страны к Кубку конфедераций? Все ли стадионы, тренировочные площадки и места размещения готовы к приему гостей?

– Мы интенсивно готовимся к Кубку конфедераций, все объекты находятся в высокой степени готовности. Два стадиона – "Спартак" и "Казань Арена" – уже приняли множество крупных матчей, в том числе международных. Стадионы в Сочи и Санкт-Петербурге тоже прошли все необходимые проверки. Мы провели там ряд официальных игр, увидели все особенности и недочеты, которые были оперативно устранены. Понимаю, что обеспокоенность общественности вызывает замена газона на стадионе "Санкт-Петербург", но там всё идет по плану. Уверен, в Петербурге команды будут играть на отличном газоне. По логистике и размещению у делегаций тоже не должно возникнуть никаких вопросов. Мы постарались учесть все детали.

– Есть ли спрос на билеты на матчи Кубка конфедераций? Месяц назад вице-премьер Виталий Мутко высказывал обеспокоенность относительно продаж.

– Билеты на Кубок всегда продаются неравномерно. Конечно, большой популярностью пользуются матчи с участием нашей сборной и топовых европейских команд – Германии и Португалии. Чуть меньший спрос на игры команд с далеких континентов. Это связано с дорогой логистикой, многие болельщики не готовы преодолевать такие расстояния ради матчей своей команды в Кубке конфедераций. Конечно, на чемпионат мира мы ожидаем гораздо больше фанатов из Новой Зеландии, Австралии, Чили, Камеруна и Мексики.

– То есть вы готовы к полупустым трибунам?

– На каждом Кубке конфедераций были матчи, в ходе которых стадионы полностью не заполнялись. Это нормально.

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