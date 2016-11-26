15:09 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Алексей Сорокин: "Баптиста привезет Кубок конфедераций во все 4 города, в которых пройдет турнир"

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин отметил, что бывший полузащитник сборной Бразилии Жулиу Баптиста привезет Кубок конфедераций во все 4 города, которые примут турнир, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы готовили мероприятие жеребьевки Кубка конфедераций-2017 ровно год, – сказал Сорокин. – 1 декабря стартует продажа билетов. Сразу же мы начнем мероприятия по продвижению турнира. Жулиу Баптиста объедет вместе с кубком все четыре города - участника Кубка конфедераций-2017.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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