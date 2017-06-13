Алексей Смертин: "Уверен, в России не будет проблем с расизмом"

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин заявил, что команды, которые приедут на чемпионат мира-2018, не столкнутся с проявлениями расизма. По словам бывшего футболиста и посла ЧМ-2018, большинство болельщиков уважительно относятся к соперникам.

- Очевидно, что во всем мире есть проблема расизма, это проблема не только России, - приводит AFP слова Смертина. – Россия – это многонациональная страна, в которой люди разных культур и национальностей живут на протяжении многих веков. Я уверен, что у нас в стране не будет ни одного случая расизма во время Кубка конфедераций и чемпионата мира.

Моя преданность к футболу помогла завоевать уважение коллег и сторонников. Сейчас моя работа заключается в том, чтобы научить футбольных болельщиков относиться с любовью и уважением к игрокам.

Ранее ряд британских СМИ предупреждали болельщиков "Манчестер Юнайтед", что им лучше остерегаться российских болельщиков. Но в Ростове местные жители принесли для англичан одеяла, чтобы те не мерзли во время матча. Большинство любителей футбола уважают свои клубы и их соперников. Однако есть те, кто портит позитивный фон.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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