Алексей Смертин: "Чем сильнее соперники будут у сборной России на Кубке конфедераций, тем лучше"

Бывший полузащитник сборной России и посол чемпионата мира-2018 Алексей Смертин высказал мнение, что национальной команде важно сыграть на Кубке конфедераций-2017 против как можно более сильных соперников. По его мнению, это поможет более эффективно подготовиться к домашнему чемпионату мира.

– Для нашей сборной нет принципиального соперника на Кубке конфедераций, – цитирует "Р-Спорт" Смертина. – Для нашей команды крайне важно понять, что это уже не товарищеские матчи, это официальный турнир. Чем мастеровитее, чем сильнее команды попадутся нам по итогам жеребьевки, тем лучше для сборной России, тем быстрее она адаптируется, подготовится к чемпионату мира.

Через год на Кубке конфедераций очень хотелось бы видеть в игре нашей сборной скорость принятия решений, командные взаимодействия. Важно увидеть команду, которая уверена в собственных силах и не тушуется перед противником, грамотно играет тактически.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Жеребьевка турнира состоится в столице Татарстана 26 ноября.