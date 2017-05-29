Алексей Миранчук: "У меня контракт, я в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук после тренировки отметил, что следующий сезон начнет в московской команде, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Хавбек также добавил, что на сборах игроки вместе с тренерским штабом обсуждают прошлые игры и разбирают ошибки.

- К Венгрии еще подготовимся, обсудим на теории ее особенности, - сказал Миранчук. - Помню ее по чемпионату Европы - хорошая добротная команда. Будет непросто. Постараемся сделать все, чтобы начать с хорошей ноты.

- У вас тут тоже есть теория. Что на ней обсуждаете?

- Прошлые игры. Делаем выводы, смотрим ошибки.

- Какой главный вывод?

- Всегда есть что обсудить. Детали не буду выносить. Выводы мы сделали, все поняли. Чтобы предыдущих ошибок не повторяли.

- Сегодняшняя тренировка была без мячей.

- Нам говорили, что надо потерпеть немного. Сегодня такой день – восстановительный. Выполняем тесты, решаем различные задачи. Приятно после хороших рабочих тренировок лечь и просто расслабиться. Когда очень тяжело, бывает, что нагрузки чуть ли не до тошноты. Но все выдерживают, все профессионалы. Тут приятно тренироваться, хороший воздух, суперские условия.

- Каким будет ваше будущее? В какой команде начнете следующий сезон?

- У меня контракт, я в "Локомотиве". О будущем пока не знаю.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.