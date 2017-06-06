Алексей Миранчук: "Перед Кубком конфедераций волнение, безусловно, присутствует"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в интервью "Известиям" отметил, что надеется на попадание в окончательный состав команды на Кубок конфедераций. По словам игрока, у него нет мандража накануне старта, но присутствует волнение.

– Какие эмоции испытываете перед, пожалуй, самым ответственным турниром в своей карьере?

– Эмоции самые положительные, но настрой очень серьезный. Рано говорить о самом турнире -– надеюсь, что я попаду в окончательный состав и у меня будет возможность сыграть на хорошем уровне с отличными сборными, проверить себя.

– Мандраж ощущаете?

– Я бы не назвал это мандражом, но определенное волнение, безусловно, есть. Наверное, из-за того что я еще никогда не участвовал в таких крупных международных турнирах. При этом я понимаю, чего на Кубке от нас ждут болельщики, тренеры. Очень хочется, чтобы нас поддержали, и мы чувствовали, что вместе с болельщиками представляем большую великую страну. Тогда, надеюсь, все останутся довольны.

Напомним, сборная России примет участие в Кубке конфедераций-2017. В группе А команда сыграет против Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).