Алексей Миранчук: "Новая Зеландия? Не могу сказать, каким будет результат, я же не экстрасенс"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после тренировки подчеркнул, что игроки будут настраиваться на победу в Кубке конфедераций, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Хавбек добавил, что пока не знает, какую роль ему отводит главный тренер Станислав Черчесов.

– На Кубке конфедераций будете настраиваться на победу? - вопрос Миранчуку.

– А как вы думаете? Само собой! Мы все прекрасно понимаем, чего от нас ждут. У нас у самих огромное желание.

– Вы можете сыграть на любой позиции в атаке. Какую роль вам отводит Черчесов?

– Пока не знаю, я просто делаю свою работу.

– Сборная Новой Зеландии – та команда, которую мы обязаны всегда обыгрывать?

– Мы настраиваемся всегда на победу. Не могу сказать, каким будет результат, я же не экстрасенс.

– Сборная Германии приедет не основным составом.

– Мы – Россия, отталкиваемся от себя.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

