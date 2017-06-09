Александр Жуков: "Сборная России показала, что прибавляет с каждой игрой"

Президент ОКР Александр Жуков после товарищеского матча Россия – Чили (1:1) высказал мнение, что национальная команда прогрессирует.

- Наша команда выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира, - приводит ТАСС слова Жукова. - Отличный мяч забил Виктор Васин, а Денис Глушаков, когда бил через себя, мог забить и вовсе потрясающий гол. Молодец Игорь Акинфеев, он сегодня спасал. Наша команда прибавляет с каждым матчем, работа идет в правильном направлении.

Посмотрим, как пройдет Кубок конфедераций, но мы должны там выступить неплохо. В целом игра сборной становится лучше.

Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Трансляция матча Россия – Чили //

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России