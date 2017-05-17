19:11 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Александр Жуков: "Показать хорошую игру на Кубке конфедераций для сборной России важнее, чем выиграть турнир"

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Глава ОКР Александр Жуков считает, что сборная России на Кубке конфедераций должна показать хорошую игру. Это важнее результата, потому что победить будет непросто, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– В этом сезоне целый ряд наших игроков проявили себя неплохо. Думаю, на Кубке конфедераций они должны хорошо себя проявить, – сказал Жуков.

– Что для вас хорошо?

– Игру нормальную показать. Выиграть турнир это суперзадача, но показать хорошую игру – самое главное.

– Какой результат устроит?

– Это не главное. Пусть будет игра, ведь до чемпионата мира еще год, есть время.

– Победить в Кубке конфедераций будет легче, ведь всего 8 команд.

– Конечно.

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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механик39

Всех порвем на кубке .

19:22

баламошка

Жуков, ты сборную России-то хоть раз видел?! Тебе, наверное, больше 18, значит смотреть уже на такое можно. Советую к просмотру Словения-Россия 1-0, Россия-Словакия 1-2, Россия-Уэльс 0-3.

19:20

баламошка

Чем ЧТО сделать?!)

19:16