Александр Жуков: "Показать хорошую игру на Кубке конфедераций для сборной России важнее, чем выиграть турнир"

Глава ОКР Александр Жуков считает, что сборная России на Кубке конфедераций должна показать хорошую игру. Это важнее результата, потому что победить будет непросто, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– В этом сезоне целый ряд наших игроков проявили себя неплохо. Думаю, на Кубке конфедераций они должны хорошо себя проявить, – сказал Жуков.
– Что для вас хорошо?
– Игру нормальную показать. Выиграть турнир это суперзадача, но показать хорошую игру – самое главное.
– Какой результат устроит?
– Это не главное. Пусть будет игра, ведь до чемпионата мира еще год, есть время.
– Победить в Кубке конфедераций будет легче, ведь всего 8 команд.
– Конечно.
механик39
Всех порвем на кубке .
19:22
баламошка
Жуков, ты сборную России-то хоть раз видел?! Тебе, наверное, больше 18, значит смотреть уже на такое можно. Советую к просмотру Словения-Россия 1-0, Россия-Словакия 1-2, Россия-Уэльс 0-3.
19:20
баламошка
Чем ЧТО сделать?!)
19:16