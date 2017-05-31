Александр Самедов: "Сборная России настроена оптимистично и рассчитывает на поддержку болельщиков"

Полузащитник сборной России Александр Самедов выразил надежду, что команда достойно выступит на Кубке конфедераций-2017. Он вошел в расширенный список кандидатов на участие в турнире и на данный момент занимается в расположении команды на сборах.

- Я смотрю позитивно на все, мы работаем, становимся лучше, я думаю у нас хорошие шансы, - цитирует itasportpress.it Самедова. - Мы играем дома и хотим очень достойно представить свою страну. Я верю, что у нас это обязательно получится. Мы настроены оптимистично и очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Чемпионат мира - это очень серьезный турнир. Стоит объективно признать, что есть некоторые команды гораздо выше классом. Мы приложим максимум усилий для достижения высокого результата. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это возможность для повышения уровня российского футбола, но сложно сказать, чего не хватает чемпионату России, чтобы стать топ-чемпионатом Европы.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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