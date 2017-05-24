Александр Самедов: "Нужно, чтобы люди снова поверили в сборную России"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов выразил надежду, что болельщики поддержат национальную команду на Кубке конфедераций-2017. Россия попала в одну группу с Новой Зеландией, Мексикой и Португалией. Самедов вошел в расширенный список кандидатов в сборную на турнир.

- Абсолютно каждый выходит биться за национальную сборную. Я это говорю с уверенностью. Но не все получается. Наверное, нужно время, чтобы люди в нас снова поверили. Но я с полной ответственностью говорю: когда ты выходишь играть в майке национальной сборной, это особое чувство. Я разговаривал со многими ребятами - они думают точно так же.

- Вам есть что сказать болельщикам в преддверии Кубка конфедераций?

- Верьте в нас. Мы обязательно постараемся оправдать ваши ожидания и сделать все, чтобы вы поверили снова в национальную сборную.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России