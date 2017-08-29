Александр Самедов: "На Кубке конфедераций увидел немало позитивного от сборной России"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что для начала сборной России стоит преодолеть барьер группового турнира на чемпионате мира-2018, а уже потом думать о других целях, информирует "Коммерсант". Хавбек подчеркнул, разочарован отсутствием хорошего результата у национальной команды на Кубке конфедераций-2017.

– Осталась ли у вас хоть какая-то удовлетворенность после Кубка конфедераций?

– У меня присутствует огромное разочарование в связи с тем, что мы не смогли выйти из группы. Тем не менее, на этом турнире я увидел и немало позитивного.

– Например?

– Например, как команда реагировала на определенные вещи. Мне понравилось, что мы смогли переломить ход встречи с Португалией, хотя забить во втором тайме, к сожалению, не удалось. Да и против сборной Мексики, считаю, провели хороший матч. Последние 20 с лишним минут остались вдесятером, но все равно имели шансы отыграться. Понимаю, что у болельщиков может быть иное мнение, но, на мой взгляд, позитив был.

– Какой результат лично вы будете считать приемлемым на чемпионате мира?

– На крупных турнирах сборная России очень давно не выходила из группы. Поэтому для начала я очень хочу, чтобы мы преодолели ближайший рубеж. Заранее рассуждать о том, что мы должны играть в четвертьфинале или полуфинале, считаю, неправильно.