Александр Самедов: "Для меня Кубок конфедераций-2017 - это отличные 40 дней"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" признался, что остался доволен Кубком конфедераций-2017. Также он отметил, что на чемпионате мира-2018 сборной России​ будет важно выйти из группы.

– Кубок конфедераций сейчас как оцениваете?

– Если говорить о процессе, то для меня это были отличные 40 дней. Единый коллектив, мы старались изо всех сил воплотить задуманное. Ощущали поддержку болельщиков, и все понимали, что должны делать. Огромное разочарование от того, что не вышли из группы.

– Решение какой задачи по силам команде на чемпионате мира?

– Сложно сказать. В первую очередь нужно выйти из группы, чего наша сборная давно не может сделать на крупных турнирах. Это правильно, в трех играх нужно решить эту задачу.

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