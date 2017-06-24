Александр Овечкин: "Проиграли, но выглядели достойно на фоне чемпионов своих континентов"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин поддержал футбольную национальную команду, которая сегодня проиграла Мексике (1:2) и вылетела из Кубка конфедераций. По словам 31-летнего форварда, подопечные Станислава Черчесова выглядели достойно на фоне серьезных соперников.

- Спасибо сборной России за выступление на Кубке Конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018, - написал Овечкин в Инстаграме.

Спасибо @teamrussia за выступление на Кубке Конфедераций FIFA 2017. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018. #кк2017#посолЧМ2018 Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Июн 24 2017 в 12:06 PDT

Трансляция матча Мексика – Россия

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