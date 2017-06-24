22:22 | Футбол — Кубок конфедераций

Александр Овечкин: "Проиграли, но выглядели достойно на фоне чемпионов своих континентов"

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Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин поддержал футбольную национальную команду, которая сегодня проиграла Мексике (1:2) и вылетела из Кубка конфедераций. По словам 31-летнего форварда, подопечные Станислава Черчесова выглядели достойно на фоне серьезных соперников. 

Спасибо сборной России за выступление на Кубке Конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018, - написал Овечкин в Инстаграме.

Трансляция матча Мексика – Россия
Как попасть на матчи Кубка конфедераций – читайте здесь 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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NF

Сказал человек, который лет 12 никак не возьмет кубок Стэнли...

22:51

#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA

Саня я понимаю ты расстроен очередным провальным сезоном в лиге но все же "когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите"

22:43

Berkut-7

Достойно? Пусть найдет определение этого слова . Хотя чего уж там, Овечкин сам же так " достойно" выступает за сборную, полный ноль! Вызывает только презрение своей убогой игрой.

22:43

James Gang

На фоне Камеруна НЗ ничё так смотрелись...

22:41

Крым наш!

Вот поэтому Саша у тебя ни одного Кубка, а у Жени уже три.

22:37

xSive

Типа как вашингтон

22:36