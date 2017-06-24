Александр Овечкин: "Проиграли, но выглядели достойно на фоне чемпионов своих континентов"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин поддержал футбольную национальную команду, которая сегодня проиграла Мексике (1:2) и вылетела из Кубка конфедераций. По словам 31-летнего форварда, подопечные Станислава Черчесова выглядели достойно на фоне серьезных соперников.
- Спасибо сборной России за выступление на Кубке Конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на ЧМ-2018, - написал Овечкин в Инстаграме.
Трансляция матча Мексика – Россия
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NF
Сказал человек, который лет 12 никак не возьмет кубок Стэнли...
22:51
#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
Саня я понимаю ты расстроен очередным провальным сезоном в лиге но все же "когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите"
22:43
Berkut-7
Достойно? Пусть найдет определение этого слова . Хотя чего уж там, Овечкин сам же так " достойно" выступает за сборную, полный ноль! Вызывает только презрение своей убогой игрой.
22:43
James Gang
На фоне Камеруна НЗ ничё так смотрелись...
22:41
Крым наш!
Вот поэтому Саша у тебя ни одного Кубка, а у Жени уже три.
22:37
xSive
Типа как вашингтон
22:36