17:00 | Футбол — Кубок конфедераций

Александр Овечкин посетит матч Россия - Португалия


Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин будет присутствовать на матче второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Нападающий выложил фотографию билета на игру в своем Инстаграме.

"Вперед, Россия!" – написал Овечкин.

 

Вперёд Россия!!!🇷🇺

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Июн 21 2017 в 6:16 PDT

С 14.00 на сайте "СЭ" идет LIVE-репортаж из городов-хозяев Кубка конфедераций, где будут активно болеть за Россию.
С 17.00 ждем вас в обновленном матч-центре, в котором мы проведем текстовую онлайн-трансляцию игры Россия – Португалия.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //
Как попасть на матчи Кубка конфедераций - читайте здесь

результаты опроса
31283 чел.
Как закончится матч Кубка конфедераций Россия - Португалия?
Крупной победой России
3.8%
Победой России с разностью в один-два мяча
15.1%
Результативной ничьей
21.6%
Нулевой ничьей
3.4%
Победой Португалии с разностью в один-два мяча
42.1%
Крупной победой Португалии
14.0%
Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Россия vs Португалия

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