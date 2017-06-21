Александр Овечкин посетит матч Россия - Португалия

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин будет присутствовать на матче второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Нападающий выложил фотографию билета на игру в своем Инстаграме.
"Вперед, Россия!" – написал Овечкин.
С 14.00 на сайте "СЭ" идет LIVE-репортаж из городов-хозяев Кубка конфедераций, где будут активно болеть за Россию.
С 17.00 ждем вас в обновленном матч-центре, в котором мы проведем текстовую онлайн-трансляцию игры Россия – Португалия.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //
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