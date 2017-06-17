Александр Овечкин: "Будем болеть за сборную России и надеяться только на победу"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что хочет увидеть красивую игру от сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии. Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало - в 18.00 по московскому времени.

- Будем болеть за сборную России и надеяться только на победу, - приводит ТАСС слова Овечкина. - Конечно, хочется и красивой игры. Чего уж говорить, это тоже важно.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Новая Зеландия.

Соперники сборной России по группе A Кубка конфедераций-2017 – Новая Зеландия, Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). В группе B соперничают сборные Германии, Австралии, Чили и Камеруна. По две лучшие команды каждой из четверок выходят в полуфинал.

С 12.00 субботы, 17 июня, на сайте "СЭ" начнется LIVE-репортаж из города на Неве и со стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет церемония открытия Кубка конфедераций.

С 16.30 мы ждем вас в обновленном и уникальном матч-центре, где начнется медийная онлайн-трансляция игры Россия – Новая Зеландия.

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