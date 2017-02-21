Александр Кержаков: "Надеюсь, увидим сборную России в финале Кубка конфедераций"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков отметил, что выступление сборной России на Кубке конфедераций покажет, насколько команда готова к чемпионату мира-2018. Форвард выразил надежду, что команда сможет пробиться в финал турнира.

- Какой был самый важный гол в вашей карьере? Почему французскому "ПСЖ" вы предпочли "Динамо"?

- Первый гол самый важный. Именно тогда началось мое становление как профессионального футболиста. Гол придал уверенности. Если бы в тот момент "ПСЖ" не находился в зоне вылета, я б, наверное, выбрал французов. Но их перспективы были слишком туманны.

- Как вам кажется, получится ли у вас забить гол на новом стадионе?

- Видел его только снаружи, проезжая на машине. Я очень счастлив, что у нас в городе есть один из лучших стадионов Европы, и что он будет принадлежать единственной городской команде.

- Есть ли какие-то перспективы у сборной на ЧМ-2018?

- Лакмусовой бумажкой станет Кубок конфедераций. Надеюсь, в финале мы увидим сборную России. Нам остается ждать и верить. (Артем РЯБОВОЛ)