Александр Ерохин: "На Кубок конфедераций все сборные приедут победить"

Полузащитник сборной России Александр Ерохин в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что ощущает приближение Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. По его словам, каждая команда будет стремиться к победе на этом турнире.

- Приближение Кубка конфедераций и чемпионата мира испытываете? - вопрос Ерохину.

- Да, но в меньшей степени. А вот во время следующего сбора это уже будет присутствовать. И чем ближе Кубок конфедераций, тем все больше разговоров о нем. Но приближение такого форума действительно чувствуется.

- Как вы относитесь к тому, что многие недооценивают Кубок конфедераций? Например, немцы говорили о том, что привезут второй состав…

- Если говорить про немцев, то у них большой выбор. Если 2-3 человека не приедут, то они с легкостью найдут, кем их заменить. И сборная Германии не будет слабее, чем она может быть. Я думаю, что к этому турниру все относятся серьезно, все-таки сыграют чемпионы своих конфедераций. И не будет такого, что команды приедут только ради того, чтобы посмотреть, как тут в России. Все приедут победить.