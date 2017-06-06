Александр Бухаров: "Знаю только, что у Зобнина повреждение"

Нападающий сборной России Александр Бухаров после победы над Венгрией (3:0) в контрольном матче кратко подвел итоги встречи. По словам форварда, о характере травмы партнера по команде полузащитника Романа Зобнина ему ничего неизвестно.

– Забили три гола, хорошо сыграли на контратаках, – отметил Бухаров во флеш-интервью после матча. – Была поставлена задача сыграть на ноль. Приехали со сборов. Первая игра. Набираем игровой тонус, входим в ритм.

Травма Зобнина? Был игровой момент. Знаю только, что есть повреждение. Больше ничего не знаю.

Трансляция матча Венгрия - Россия