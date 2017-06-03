Александр Бухаров: "Сборной России будет не хватать Дзюбы, он очень хороший футболист"

Нападающий сборной России Александр Бухаров подчеркнул, что готов доказывать тренерам на тренировках, что готов заменить форварда Артема Дзюбу, который покинул команду из-за повреждения. Он также признался, что чувствует, как добавил за время сборов.

– Поработали на сборах хорошо, плодотворно, – приводит пресс-служба сборной России слова Бухарова. – Сам чувствую, что добавил, как и вся команда, наверное. Успевали и хорошо работать, и восстанавливаться. Думаю, что подготовились основательно

Травма Дзюбы? Конечно, Артема нам будет не хватать. Он очень хороший футболист, но, видимо, у него проблемы, которые не позволят сыграть на турнире. Готов ли его заменить в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что ты способен помочь команде на Кубке Конфедераций. Делать это надо на тренировках, где я буду полностью выкладываться. Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде и работать на максимум.

Взаимодействие со Смоловым? Разные схемы наигрываются – и в четыре, и в пять защитников, это как решит тренерский штаб. Мне удобно играть и в одного нападающего, и в двух. Со всеми нападающими взаимоотношения отличные.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запфланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).