16:48 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Александр Бухаров: "Сборной России будет не хватать Дзюбы, он очень хороший футболист"

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Нападающий сборной России Александр Бухаров подчеркнул, что готов доказывать тренерам на тренировках, что готов заменить форварда Артема Дзюбу, который покинул команду из-за повреждения. Он также признался, что чувствует, как добавил за время сборов.

– Поработали на сборах хорошо, плодотворно, – приводит пресс-служба сборной России слова Бухарова. – Сам чувствую, что добавил, как и вся команда, наверное. Успевали и хорошо работать, и восстанавливаться. Думаю, что подготовились основательно

 
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Травма Дзюбы? Конечно, Артема нам будет не хватать. Он очень хороший футболист, но, видимо, у него проблемы, которые не позволят сыграть на турнире. Готов ли его заменить в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что ты способен помочь команде на Кубке Конфедераций. Делать это надо на тренировках, где я буду полностью выкладываться. Каждый игрок должен приносить максимальную пользу команде и работать на максимум.

Взаимодействие со Смоловым? Разные схемы наигрываются – и в четыре, и в пять защитников, это как решит тренерский штаб. Мне удобно играть и в одного нападающего, и в двух. Со всеми нападающими взаимоотношения отличные.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запфланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Бухаров еще хуже Дзюбы. Тот хотя бы со стороны режима никогда вопросов не было. Этот же "за картишками" и бесконечными пьянками большую часть карьеры.

16:57