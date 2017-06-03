Александр Бухаров: "На Кубке конфедераций планируем побеждать в каждой игре"

Нападающий сборной России Александр Бухаров заявил, что национальная команда планирует сыграть максимальное количество матчей на Кубке конфедераций. Он также отметил, что не собирается комментировать ситуацию в "Ростове". Напомним, что клуб покинули Курбан Бердыев, Иван Данильянц и Виталий Кафанов.

– Что касается молодых ребят, то, конечно, мы им что-то подсказываем, – приводит пресс-служба национальной команды слова Бухарова. – У нас дружеская атмосфера. Они смотрят на нас и получают какой-то опыт. У нас много опытных игроков, которые поиграли в больших турнирах: Самедов, Глушаков… Молодые ребята смотрят на них и стремятся к этому.

Отпуск получится коротким из-за Кубка конфедераций? Мы планируем сыграть максимальное количество матчей, побеждать в каждой игре и приносить радость нашим болельщикам.

Я игрок "Ростова", у меня контракт. Что касается ситуации с клубом, не могу это комментировать. Сейчас все мысли о сборной.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запфланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).