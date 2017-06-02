Александр Беленов: "В первые дни сбора было нелегко"

Вратарь сборной России Александр Беленов отметил, что на сборе в Австрии игрокам национальной команды было нелегко, особенно в первые дни, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Приехал Виталий Мутко. Уже общался с вами?

– Пока ничего не говорил. Наверное, попозже что-то скажет. Пока только поздоровались, и все.

– Как вам работа с тренером голкиперов Гинтарасом Стауче?

– Много современного. Специальные очки, например – для меня это точно новшество. Главное, чтобы все было на пользу. Думаю, так оно и будет.

– У Черчесова более тяжелые тренировки, чем у Семака?

– Трудно сравнивать. Конечно, здесь нам было нелегко, особенно первые дни. Нагрузки были приличные. Думаю, к матчу с Венгрией будет полегче.

После сбора в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 национальной команде предстоят товарищеские матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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