Александр Беленов: "Сначала надо попасть в заявку, потом выйти в составе, а потом думать о Роналду"

Вратарь сборной России Александр Беленов подчеркнул, что у нет никакого секрета, как отбивать пенальти, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Беленов не считает 11-метровые удары лотереей.

– Вы часто отбиваете пенальти. В чем ваш секрет?

– Да нет никакого секрета. Хорошо, что так получается.

– Для вас это лотерея?

– Не считаю пенальти лотереей. Если человек подходит к мячу и уверенно бьет в верхний угол... Вратарю, конечно, сложнее, но при этом психологически легче. Если отобьешь – герой. Если нет – ничего страшного.

– Изучали технику удара Криштиану Роналду? Вы с ним можете на Кубке конфедераций встретиться.

– Сначала надо попасть в итоговую заявку, потом выйти в составе, а потом думать о Роналду.

– Акинфеев – лидер команды?

– Он давно в сборной, у него огромный опыт, в том числе международный. Без вопросов он – один из лидеров.

– Есть разница – играть в пять или в четыре защитника?

– Разницы нет. Главное, чтобы было взаимопонимание и чтобы меньше пропускали. Три, четыре, пять – это все условности.

После сбора в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 национальной команде предстоят товарищеские матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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