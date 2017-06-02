Александр Беленов: "Сначала надо попасть в заявку, потом выйти в составе, а потом думать о Роналду"

Вратарь сборной России Александр Беленов подчеркнул, что у нет никакого секрета, как отбивать пенальти, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Беленов не считает 11-метровые удары лотереей.
– Вы часто отбиваете пенальти. В чем ваш секрет?
– Да нет никакого секрета. Хорошо, что так получается.
– Для вас это лотерея?
– Не считаю пенальти лотереей. Если человек подходит к мячу и уверенно бьет в верхний угол... Вратарю, конечно, сложнее, но при этом психологически легче. Если отобьешь – герой. Если нет – ничего страшного.
– Изучали технику удара Криштиану Роналду? Вы с ним можете на Кубке конфедераций встретиться.
– Сначала надо попасть в итоговую заявку, потом выйти в составе, а потом думать о Роналду.
– Акинфеев – лидер команды?
– Он давно в сборной, у него огромный опыт, в том числе международный. Без вопросов он – один из лидеров.
– Есть разница – играть в пять или в четыре защитника?
– Разницы нет. Главное, чтобы было взаимопонимание и чтобы меньше пропускали. Три, четыре, пять – это все условности.
После сбора в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 национальной команде предстоят товарищеские матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Соперниками сборной России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Игорь Акинфеев
- Сборная России (футбол)
- Александр Беленов
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)