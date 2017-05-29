Акинфеев присоединился к сборной России

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев сегодня ночью прибыл в расположение национальной команды, сообщается в официальном Твиттере сборной. Голкипер задержался в Москве на несколько дней для проведения медицинских процедур, его беспокоили боли в пятке.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.