Акинфеев присоединился к сборной России

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев сегодня ночью прибыл в расположение национальной команды, сообщается в официальном Твиттере сборной. Голкипер задержался в Москве на несколько дней для проведения медицинских процедур, его беспокоили боли в пятке.
Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
После сбора Россия проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.
Акинфеев тут. pic.twitter.com/jSvRphj0R3– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 29 мая 2017 г.