Акинфеев не полетит со сборной России на сбор в Австрию

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций-2017, информирует пресс-службы национальной команды. Голкипер на несколько дней задержится в Москве для проведения дополнительных процедур. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Акинфеева беспокоит пятка.

Напомним, что сборная России в данный момент ведет подготовку к Кубку конфедераций-2017. 26 мая у нее начнется сбор в Австрии, после чего команда проведет контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Станислав Черчесов: "Акинфеева беспокоит пятка, нужно подлечиться"

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