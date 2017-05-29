Акинфеев и Нойштедтер тренируются в общей группе сборной России

Вратарь Игорь Акинфеев и защитник Роман Нойштедтер проводят первую тренировку в общей группе сборной России. Нойштедтер прибыл в расположение национальной команды в воскресенье и накануне занимался по индивидульной программе. Акинфеев присоединился к сборной сегодня ночью.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.