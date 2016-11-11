12:08 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Adidas представил мяч Кубка конфедераций-2017 "Красава"

"Красава" - официальный мяч Кубка конфедераций-2017. Фото Adidas
"Красава" - официальный мяч Кубка конфедераций-2017. Фото Adidas
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Adidas представил официальный мяч Кубка Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба компании. Мяч получил название "Красава". При его разработке Adidas использовал конструкцию Beau Jeu и Fracas, которые были официальными мячами Euro-2016.

"На симметричные панели мяча нанесен 3D-орнамент из драгоценных камней, подчеркивающий ценность победы и создающий впечатление, что Krasava наполнен самородками, которыми богата Россия. Дизайн мяча дополнен логотипами adidas Performance и Кубка конфедераций-2017", - говорится в сообщении Adidas.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vizioso

О чём думали называвшие этот пузырь? Как нам теперь величать наших замечательных мастеров непопадания по мячу, если мяч теперь красава?

13:13

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