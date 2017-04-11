25 апреля ФИФА должна объявить о готовности России к Кубку конфедераций-2017

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что делегация ФИФА во главе с генеральным секретарем организации Фатмой Самурой должна прибыть 25 апреля в Санкт-Петербург и во время визита объявить о том, что Россия готова к проведению Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– Мы на пороге крупных спортивных событий. 25-го числа (апреля) прибывает большая делегация ФИФА в Санкт-Петербург вместе с генеральным секретарем, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – ФИФА должна объявить о том, что мы готовы к Кубку конфедераций.