16:29 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

25 апреля ФИФА должна объявить о готовности России к Кубку конфедераций-2017

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Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что делегация ФИФА во главе с генеральным секретарем организации Фатмой Самурой должна прибыть 25 апреля в Санкт-Петербург и во время визита объявить о том, что Россия готова к проведению Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

– Мы на пороге крупных спортивных событий. 25-го числа (апреля) прибывает большая делегация ФИФА в Санкт-Петербург вместе с генеральным секретарем, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – ФИФА должна объявить о том, что мы готовы к Кубку конфедераций.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170411/1118937780.html

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