14 июня сборная России проведет открытую для болельщиков тренировку на стадионе ЦСКА

Пресс-служба РФС опубликовала график сборной России в период с 10 по 24 июня – перед и во время группового турнира Кубка конфедераций-2017.
Сегодня, 9 июня, сборная России проведет контрольный матч со сборной Чили. Игра на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве начнется в 19.00 по московскому времени. Для команды Станислава Черчесова эта игра станет заключительной перед домашним Кубком конфедераций-2017.
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чили.
Соперники сборной России по группе A – Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). Сборная Чили в группе B сыграет с командами Камеруна, Германии и Австралии.
График сборной России:
10 июня (суббота) День отдыха.
11 июня (воскресенье) Сбор в отеле.
Восстановительная тренировка в залах фитнеса и аэробики. Отель (закрытая для СМИ).
12 июня (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
13 июня (вторник)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
14 июня (среда)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ и болельщиков). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
15 июня (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
Вылет в Санкт-Петербург.
16 июня (пятница)
16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на "Стадионе Cанкт-Петербург". Санкт-Петербург .
17:15. Тренировка на "Стадионе Санкт-Петербург". Санкт-Петербург (открытая для СМИ с 17:15 до 17:30).
17 июня (суббота)
18:00. Официальный матч Кубка конфедераций. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург.
Вылет в Москву.
18 июня (воскресенье)
16:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 16.30 до 16.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
19 июня (понедельник)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
20 июня (вторник)
16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Спартак". Москва.
17:15. Тренировка на стадионе "Спартак". Москва (открытая для СМИ с 17:15 до 17:30).
21 июня (среда)
18:00. Официальный матч Кубка конфедераций. Россия – Португалия. Москва.
22 июня (четверг)
11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.
Вылет в Казань.
23 июня (пятница)
19:30. Тренировка на стадионе "Казань Арена". Казань (открытая для СМИ С 19:30 до 19:45).
20:40. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Казань Арена". Казань .
24 июня (суббота)
18:00. Официальный матч Кубка конфедераций. Мексика – Россия. Казань.