14 июня сборная России проведет открытую для болельщиков тренировку на стадионе ЦСКА

Пресс-служба РФС опубликовала график сборной России в период с 10 по 24 июня – перед и во время группового турнира Кубка конфедераций-2017.

Сегодня, 9 июня, сборная России проведет контрольный матч со сборной Чили. Игра на стадионе "Арена ЦСКА" в Москве начнется в 19.00 по московскому времени. Для команды Станислава Черчесова эта игра станет заключительной перед домашним Кубком конфедераций-2017.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чили.

Соперники сборной России по группе A – Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань). Сборная Чили в группе B сыграет с командами Камеруна, Германии и Австралии.

График сборной России:

10 июня (суббота) День отдыха.

11 июня (воскресенье) Сбор в отеле.

Восстановительная тренировка в залах фитнеса и аэробики. Отель (закрытая для СМИ).

12 июня (понедельник)

11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

13 июня (вторник)

11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

14 июня (среда)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ и болельщиков). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

15 июня (четверг)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

Вылет в Санкт-Петербург.

16 июня (пятница)

16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на "Стадионе Cанкт-Петербург". Санкт-Петербург .

17:15. Тренировка на "Стадионе Санкт-Петербург". Санкт-Петербург (открытая для СМИ с 17:15 до 17:30).

17 июня (суббота)

18:00. Официальный матч Кубка конфедераций. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург.

Вылет в Москву.

18 июня (воскресенье)

16:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 16.30 до 16.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

19 июня (понедельник)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

20 июня (вторник)

16:30. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Спартак". Москва.

17:15. Тренировка на стадионе "Спартак". Москва (открытая для СМИ с 17:15 до 17:30).

21 июня (среда)

18:00. Официальный матч Кубка конфедераций. Россия – Португалия. Москва.

22 июня (четверг)

11:30. Тренировка. Стадион ЦСКА. Москва (открытая для СМИ с 11.30 до 11.50). По окончании тренировки – общение 2 игроков в микст-зоне.

Вылет в Казань.

23 июня (пятница)

19:30. Тренировка на стадионе "Казань Арена". Казань (открытая для СМИ С 19:30 до 19:45).

20:40. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Казань Арена". Казань .

24 июня (суббота)

18:00. Официальный матч Кубка конфедераций. Мексика – Россия. Казань.

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