1000 детей помогут в проведении матчей Кубка конфедераций

1000 детей примут участие в проведении матчей Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА. Они будут выводить футболистов на поле, подавать мячи во время игр, выносить национальные флаги команд-участниц и официальный мяч матча, а также участвовать в церемонии подбрасывания монеты.
– Детско-юношеская программа ФИФА дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу, и мы сделаем все возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили об этом турнире самые теплые воспоминания, – отметил руководитель федерации по маркетингу Жан-Франсуа Пати.
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http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=5/news=1000-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B8-%D0%BA%D1%83%