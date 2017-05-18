1000 детей помогут в проведении матчей Кубка конфедераций

1000 детей примут участие в проведении матчей Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт ФИФА. Они будут выводить футболистов на поле, подавать мячи во время игр, выносить национальные флаги команд-участниц и официальный мяч матча, а также участвовать в церемонии подбрасывания монеты.

– Детско-юношеская программа ФИФА дарит юным болельщикам потрясающую возможность прикоснуться к большому футболу, и мы сделаем все возможное, чтобы они на всю жизнь сохранили об этом турнире самые теплые воспоминания, – отметил руководитель федерации по маркетингу Жан-Франсуа Пати.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Кубок конфедераций-2017. Как купить билеты