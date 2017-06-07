В сборную Мексики на Кубок КОНКАКАФ не будут вызваны игроки из Европы

Тренерский штаб сборной Мексики определился с предварительным составом на Кубок КОНКАКАФ. Турнир пройдет в десяти городах США с 7 по 26 июля. В предварительный состав попали 40 футболистов. Отметим, что Мексика также участвует в Кубке конфедераций-2017, поэтому на Кубок КОНКАКАФ будут приглашены игроки, которые выступают в Америке.

Предварительная заявка сборной Мексики: вратари – Мойсес Муньос ("Чьяпас"), Хесус Корона ("Крус Асуль"), Мигель Фрага ("Атлас"), Хонатан Ороско ("Сантос Лагуна"), Родольфо Кота ("Чивас"); защитники – Рауль Лопес ("Пачука"), Луис Родригес ("Тигрес"), Родриго Салинас ("Толука"), Хорхе Торрес Нильо ("Тигрес"), Алехандро Майорга ("Чивас"), Хесус Молина ("Монтеррей"), Освальдо Аланис ("Чивас"), Карлос Варгас ("Тихуана"), Эдгардо Марин ("Чивас"), Уго Айяла ("Тигрес"), Сесар Монтес ("Монтеррей"), Луис Рейес ("Атлас"), Нестро Араухо ("Сантос Лагуна"), Рафаэль Маркес ("Атлас"), Хайр Перейра ("Чивас"); полузащитники – Хесус Гальярдо ("Пумас"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хорхе Эрнандес ("Пачука"), Хесус Дуэнас ("Тигрес"), Родольфо Писарро ("Чивас"), Хавьер Салас ("Атлас"), Хесус Исихара ("Некача"), Хавьер Лопес ("Чивас"), Вальтер Сандоваль ("Сантос Лагуна"); нападающие – Орбелин Пинеда ("Чивас"), Эрик Гутьеррес ("Пачука"), Элиас Эрнандес ("Леон"), Юрген Дамм ("Тигрес"), Мартин Барраган ("Атлас"), Орибе Перальта ("Америка"), Эрик Торрес ("Динамо Хьюстон", США), Алан Пулидо ("Чивас"), Ирвинг Лосано ("Пачука"), Анхель Сепульведа ("Керетаро"), Анхель Сальдивар ("Чивас").

Кубок конфедераций-2017. Календарь