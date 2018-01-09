CAS разберет иск Малуда к КОНКАКАФ 10 января

10 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит иск нападающего "Дели Динамос" Флорана Малуда к руководству КОНКАКАФ. Бывший полузащитник "Лиона", "Челси" и сборной Франции рассчитывал сыграть за Гвиану на Золотом Кубке КОНКАКАФ-2017, но получил отказ. В сборной Гвианы рассчитывали на правило, по которому на турнире может сыграть футболист, не выступавший за другую сборную на протяжении пяти последних лет.

Однако руководство КОНКАКАФ отказало 37-летнему Малуда, так как по общему для всех турниров правилу ФИФА футболист может быть заигран только за одну сборную. Он подал апелляцию в CAS.