20:24 9 января | Футбол — Кубок КОНКАКАФ

CAS разберет иск Малуда к КОНКАКАФ 10 января

2

10 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит иск нападающего "Дели Динамос" Флорана Малуда к руководству КОНКАКАФ. Бывший полузащитник "Лиона""Челси" и сборной Франции рассчитывал сыграть за Гвиану на Золотом Кубке КОНКАКАФ-2017, но получил отказ. В сборной Гвианы  рассчитывали на правило, по которому на турнире может сыграть футболист, не выступавший за другую сборную на протяжении пяти последних лет.

Однако руководство КОНКАКАФ отказало 37-летнему Малуда, так как по общему для всех турниров правилу ФИФА футболист может быть заигран только за одну сборную. Он подал апелляцию в CAS.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

А еще они называли его СНЕЖОК!

20:33 9 января

баламошка

Кас, малуда и какакаф - три непонятных слова.

20:27 9 января