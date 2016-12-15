Зинедин Зидан: "Система видеопомощника судьи должна пройти процесс адаптации"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Америкой" (2:0) отметил, что система видеопомощника судьи должна пройти процесс адаптации. По его словам, новые идеи – это хорошо для футбола, но они должны быть понятны для всех.

– На мой взгляд, система видеопомощника судьи должна пройти процесс адаптации, – приводит Football Espana слова Зидана. – Когда сегодня забил Роналду, на поле возникла неразбериха. Новшества ФИФА – это хорошо для футбола, но они должны быть понятны для всех.



В финале мы сыграем с сильной командой. Физически "Реал" готов, несмотря на длительный перелет. Команда прекрасно настроена и чувствует себя хорошо. Сейчас нам надо отдохнуть, а затем начать подготовку к финалу. Мы приехали сюда за трофеем, поэтому сделаем все для победы в решающем матче.

В финале клубного чемпионата мира "Реал" сыграет с японской командой "Касима Антлерс". Матч состоится 18 декабря.