Зинедин Зидан: "Финал клубного чемпионата мира очень важен для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед финалом клубного чемпионата мира против "Касимы Антлерс" подчеркнул, что для команды этот матч очень важен. Встреча состоится 18 декабра. Начало игры - 13.30 по московскому времени.

- Эта игра очень важна для нас, - приводит Goal слова Зидана. - Мы приехали, чтобы завоевать трофей. В предыдущем матче мы играли странно, но это все из-за долгого перелета. Теперь мы точно готовы к игре. Соперник способен осложнить нам жизнь - "Касима" выиграла три матча и заслужила выход в финал. Это очень организованная команда. Кроме того, их будут поддерживать болельщики.