15:31 | ФУТБОЛ — Клубный ЧМ

В стартовом матче клубного ЧМ протестирована система видеоповторов

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Японский клуб "Касима Антлерс" вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира. В игре плей-офф он одолел новозеландский "Окленд Сити" и теперь встретится с "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР. В другом четвертьфинале сыграют мексиканская "Америка" и корейский "Чонбук". Победитель первого четвертьфинала встретится с "Атлетико Насьональ" из Колумбии, победитель второго - с испанским "Реалом". 

Стоит отметить, что в стартовом матче клубного чемпионата мира была неофициально протестирована система видеоповторов.

Клубный чемпионат мира

Плей-офф

"Касима Антлерс" - "Окленд" - 2:1 (0:0)

Голы: Ким Дэ Ук, 50 (0:1). Акасаки, 67 (1:1). Канадзаки, 87 (2:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/club/world/2016/playoff/

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