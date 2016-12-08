В стартовом матче клубного ЧМ протестирована система видеоповторов

Японский клуб "Касима Антлерс" вышел в 1/4 финала клубного чемпионата мира. В игре плей-офф он одолел новозеландский "Окленд Сити" и теперь встретится с "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР. В другом четвертьфинале сыграют мексиканская "Америка" и корейский "Чонбук". Победитель первого четвертьфинала встретится с "Атлетико Насьональ" из Колумбии, победитель второго - с испанским "Реалом".

Стоит отметить, что в стартовом матче клубного чемпионата мира была неофициально протестирована система видеоповторов.

Клубный чемпионат мира

Плей-офф

"Касима Антлерс" - "Окленд" - 2:1 (0:0)

Голы: Ким Дэ Ук, 50 (0:1). Акасаки, 67 (1:1). Канадзаки, 87 (2:1).