В 2021 году Китай может принять новый клубный чемпионат мира, который заменит Кубок конфедераций

В 2021 году в Китае будет сыгран новый клубный чемпионат мира, Mundo Deportivo. По информации источника, ФИФА планирует заменить Кубок конфедераций, последний розыгрыш которого прошел этим летом в России, на новый турнир.

Ожидается, что новые соревнования среди сильнейших клубов будут проводиться раз в четыре года второй половине июня, а их участниками станут 24 команды. Клубы будут разделены на восемь групп по три команды в каждой. Клубы, которые по итогам группового турнира займут первое место, выйдут в 1/4 финала, после чего команды будут играть на вылет.

Планируется, что 12 мест из 24 будут отданы европейским клубам (четыре финалиста и победителя Лиги чемпионов, а также 4 команды с лучшим коэффициентом УЕФА), 5 – южноамериканским, по 2 – африканским, азиатским и североамериканским. Последняя путевка будет разыгрваться между командой из Океании и представителем другой конфедерации.