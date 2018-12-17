Удаления на клубном ЧМ распространятся на матчи Лиги чемпионов

"Реал" столкнулся с неприятным измененем правил клубного чемпионата мира, сообщает AS. Мадридцы заселились в отель Абу-Даби, где пройдет турнир. Инструкторы ФИФА рассказали о переменах в правилах турнира. Помимо ряда технических моментов, удаления на турнире распространятся на еврокубки. Таким образом, если "Реал" выйдет в финал клубного чемпионата мира, и в нем будет удален футболист, эта красная карточка распространится на Лигу чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Аяксом". На клубном ЧМ его соперником по полуфиналу станет "Касима Антлерс", а в другом полуфинале встретятся "Ривер Плейт" и "Аль-Айн".