Стали известны все участники Клубного чемпионата мира

Аргентинский "Ривер Плейт" стал последним участником Клубного чемпионата мира, который с 12 по 22 декабря пройдет в ОАЭ. Команда завоевала Кубок Либертадорес, обыграв по сумме двух матчей "Бока Хуниорс" (2:2, 3:1 д.в.).

Ранее участие в Кулубном ЧМ гарантировали:

"Реал" (Испания, победитель Лиги чемпионов УЕФА),

"Эсперанс" (Тунис, победитель Лиги чемпионов КАФ),

"Гвадалахара" (Мексика, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ),

"Касима Антлерс" (Япония, победитель Лиги чемпионов АФК),

"Тим Веллингтон" (Новая Зеландия, победитель Лиги чемпионов ОФК),

"Аль-Айн" (ОАЭ, хозяин турнира).

"Ривер Плейт" сыграет с победителем пары "Эсперанс" - "Тим Веллингтон"/"Аль Айн". "Реал" встретится с лучшим из матча "Касима Антлерс" - "Гвадалахара".